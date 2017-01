Stiamo facendo un punto su quello che voi lettori avete più letto dentro Asian Feast nel #2016. E siamo giunti alla conclusione che siete dei #porcellini.

Ma vediamo nello specifico.



Al primo posto la solita intervista a #VictoriaYuki, la giovane #pornostar italica adottata dal #Giappone, che viaggia su numeri assurdi e inediti per AF.



Poi un'altra intervista alla storica attrice giapponese #KatayamaYumiko.

MA -vergognatevi- nella versione giapponese (si, abbiamo anche quella). Qui invece è in italiano: www.asianfeast.org/sticky/katayama-yumiko/



POI un libro! Wow! La recensione de #LoScimmiotto.



Seguono 6 recensioni. 4 su sei sono i film porcellini giapponesi e morbosi di Paolo Simeone:

-I Piaceri della Tortura

-Sex and Fury

-Inferno of Torture

-The Red Silk Gambler



In mezzo un kung fu movie, La Mano Mortale dell'Aquila Gialla (che sarebbe The Kung-Fu Instructor) e il brutale exploitativo storico Men Behind the Sun.



Chiude senza logica, la classifica dei film più belli del…… 2014.

Siete pazzi.



BUON ANNO A TUTTI, CARI. ...

